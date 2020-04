(Agenzia Vista) Roma, 16 aprile 2020 Fico: "Mes come lo abbiamo conosciuto non verrà usato, strada maestra strumenti Bce" "Ci sono tanti strumenti che stanno avanzando oltre al Mes. Si tratta di strumenti importanti che possono mettere in campo tanti miliardi anche tramite la Bce. Secondo me quella è la strada maestra. Sul Mes vorrei tranquillizzare tutti: così come lo abbiamo conosciuto non verrà mai utilizzato. Dovremo vedere in che modo, senza vincoli, comunque verrà contrattato in Europa e vedremo" così il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico in un'intervista esclusiva all'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev