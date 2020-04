In Nuova Zelanda taglio del 20% su stipendi governo, l'annuncio della premier Jacinda Ardern

(Agenzia Vista) Nuova Zelanda, 15 aprile 2020 In Nuova Zelanda taglio del 20% su stipendi governo, l'annuncio della premier Ardern "Oggi vi confermo che io stessa, i ministri del mio governo e i principali direttori dei servizi pubblici ridurranno il proprio stipendio del 20% per i prossimi sei mesi. Siamo coscienti del fatto che i neozelandesi stanno facendo affidamento sui sussidi, vanno incontro a riduzioni dello stipendio o perdono il lavoro a causa della pandemia di Covid-19. Comprendo le difficoltà che molti cittadini stanno attraversando e lo capiscono anche tutte le persone con cui lavoro quotidianamente. Questa misura non cambierà la posizione fiscale del governo, ma riguarda la leadership e riconosco ai miei colleghi in politica, ma anche nel settore pubblico, il merito della decisione che è stata presa oggi.” Così la premier della Nuova Zelanda Jacinda Ardern nel corso di una conferenza stampa. Fonte: Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev