(Agenzia Vista) Torino, 13 aprile 2020 Coronavirus, atterrato a Torino volo con 38 medici e infermieri da Cuba La squadra di medici cubani arrivata in Piemonte. La task-force, nonostante la totale mancanza in questo momento di voli da L'Avana verso l’Europa, è arrivata con un Boeing 767 della compagnia Blue Panorama messo a disposizione grazie al sostegno di Lavazza e della Fondazione Specchio dei tempi, che hanno sostenuto le spese del viaggio. Ha dato il suo supporto alla missione anche l’Aicec, l’Agenzia per l’Interscambio Culturale ed Economico con Cuba. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev