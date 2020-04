(Agenzia Vista) Roma, 13 aprile 2020 Raggi: "A Ostia si moltiplicano le iniziative solidali durante l'emergenza coronavirus" La sindaca di Roma Virginia Raggi: "Sono stata a Ostia, nel Municipio X, dove durante questa emergenza si stanno moltiplicando le iniziative solidali. I consiglieri del municipio, da qualche giorno, hanno messo in piedi la “Centrale Operativa della Solidarietà”. Come potete vedere dalle immagini, oltre a raccogliere e distribuire generi alimentari e beni di prima necessità, stanno anche consegnando mascherine e gel antibatterici nelle stazioni ferroviarie del litorale. L’obiettivo è far viaggiare in sicurezza chi si sposta con i mezzi pubblici per necessità. Un esempio virtuoso di solidarietà per il quale ringrazio la presidente di municipio Giuliana Di Pillo, tutti i consiglieri, ma anche i tantissimi cittadini, le piccole aziende, gli imprenditori locali e tutti coloro che stanno contribuendo. Ho potuto vedere una comunità forte, un territorio che si è unito per aiutare i più fragili. I romani stanno mostrando la loro caratteristica più bella, quella della generosità. Ne sono orgogliosa. Dobbiamo esserlo tutti. Insieme ce la faremo"./ fonte Fb Virginia Raggi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev