(Agenzia Vista) Milano, 11 aprile 2020 Fontana: "Regione anticipa cassa integrazione a 1mln di lombardi" "I lombardi non possono aspettare, non sappiamo ancora se e quando arriveranno i soldi del governo per imprese e lavoratori. Regione Lombardia, invece, con un accordo con il sistema bancario e i sindacati garantisce le risorse per l'anticipo della cassa integrazione. Entro una settimana, fino a un milione di Lombardi potranno chiedere in banca l'assegno, soldi veri. Se lo Stato non c'è garantiamo noi, in Lombardia parliamo con i fatti". Così il governatore lombardo Attilio Fontana, in un messaggio su Facebook. Fonte: Facebook/Attilio Fontana Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev