(Agenzia Vista) Roma, 10 aprile 2020 INFOGRAFICA Quale sarà l'impatto del coronavirus sul mondo del lavoro globale? L'agenzia dell'Onu ha definito la pandemia da Coronavirus “la peggiore crisi globale dalla Seconda guerra mondiale” L'Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) ha analizzato la situazione dal punto di vista occupazionale L'emergenza coronavirus comporterà la cancellazione del 6,7% delle ore lavorate a livello mondiale, l'equivalente di 195 milioni lavoratori a tempo pieno Il direttore dell'Ilo Guy Ryder: “La pandemia sta avendo conseguenze molto serie per il mondo del lavoro. Circa 4 lavoratori su 5 vivono in un Paese in lockdown, parziale o totale" Lavoratori e imprenditori stanno affrontando una catastrofe sia nei Paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo Gli effetti supereranno di molto quelli della crisi finanziaria mondiale del 2008 I nuovi disoccupati saranno ben oltre le prime stime di 25 milioni, e si andranno ad aggiungere ai 190 milioni di fine 2019 Un intervento rapido ed efficace può fare la differenza tra il collasso e la sopravvivenza Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev