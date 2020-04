(Agenzia Vista) Roma, 10 aprile 2020 Ferrara (M5s): "Proposta Eurogruppo non soddisfacente ma è compromesso" L’accordo raggiunto dall’Eurogruppo “non è soddisfacente, avevamo ambizioni ben diverse e ci auguravamo di riuscire a trovare delle soluzioni più vicine a quelle che erano le nostre proposte, è un compromesso”. Così l’eurodeputata pentastellata Laura Ferrara commentando l’esito della riunione dell’Eurogruppo sulla risposta alla crisi innescata dal coronavirus in Ue. “Trovo interessante la richiesta dell’istituzione di un Recovery Fund che può essere l’inizio della discussione per l’instaurazione di debiti comuni” ma “l’interpretaizione che dò alla solidarietà è ben diversa da quella che sto vedendo in questi giorni" conclude. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev