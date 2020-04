(Agenzia Vista) Roma, 10 aprile 2020 De Luca: “Fase 2, rischiamo di perdere tutto per una impazienza ingiustificata” “Rischiamo di perdere tutto per una impazienza ingiustificata.”Ha detto il Governatore della Regione Campania durante la conferenza stampa via Facebook per fare il punto sull’emergenza coronavirus. Fonte: Regione Campania Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev