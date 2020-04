Meloni: "Governo uscito umiliato da Eurogruppo"

Coronavirus Gerusalemme, Pasqua "chiusa": sbarrato Santo Sepolcro

Roma, 10 apr. (askanews) - Non accadeva dal 1300. Per la prima volta, dopo 700 anni, la Basilica del Santo Sepolcro, a Gerusalemme - dove, secondo la tradizione cristiana, è stato posto nella tomba il corpo di Cristo morto in croce - è chiuso al pubblico. La Via Dolorosa, generalmente piena di fedeli durante i riti della Settimana Santa e del Triduo Pasquale, è deserta. Il quartiere cristiano ...