(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2020 Die Welt, Quando Grillo nel 2014 diceva all'Ue: "Non date soldi all'Italia, vanno a mafia e camorra" "Non date soldi all'Italia, vanno a mafia e camorra". Queste le parole di Beppe Grillo, nel 2014 al Parlamento Europeo di Strasburgo, che sono stanno venendo citate in relazione al controverso articolo di Die Welt che ha affermato che in Italia "la Mafia aspetta gli aiuti europei". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev