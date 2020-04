Fontana: "In Lombardia distribuite 3,3 mln mascherine"

Coronavirus, il problema dei randagi in Grecia e Turchia

Roma, 9 apr. (askanews) - Città in lockdown e strade deserte, popolate spesso solo da animali. Ma per i randagi la vita è più dura con la gente costretta all'isolamento in casa e i ristoranti da cui rimediavano avanzi, chiusi. A migliaia rischiano di morire di fame in tutto il mondo. In Grecia, dove i gatti la fanno da padrone, i volontari di Nine Lives Greece che si occupano dei felini di Atene ...