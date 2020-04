(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2020 Cura Italia, Alfieri (Pd): "Voto di fiducia per dare una risposta immediata" Il senatore Alessandro Alfieri, capogruppo Pd della commissione Affari esteri di Palazzo Madama, intervistato dall'Agenzia Vista risponde così sul decreto Cura Italia: "Molte delle proposte che venivano dalle opposizioni sono state accolte, ma per fare veloci avevamo bisogno di una risposta immediata, per questo motivo il voto di fiducia" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev