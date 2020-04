(Agenzia Vista) New York, 09 aprile 2020 Cuomo: "Coronavirus ha causato più morti dell'11 settembre" "Per metterlo in prospettiva con l'11 settembre, che molti di noi hanno vissuto in questo Stato e nella Nazione, ci furono 2.753 morti, in questa crisi 6.268. Chiedo di esporre le bandiere a mezz'asta in onore di chi abbiamo perso a causa di questo virus." Così il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, nel corso del consueto punto sull'emergenza coronavirus. Fonte: Youtube/ NYGovCuomo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev