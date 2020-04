(Agenzia Vista) Bruxelles, 08 aprile 2020 Coronavirus, Sassoli: "Risposta Eurogruppo sia all'altezza della sfida" "E' necessario uno sforzo per cercare nuove vie straordinarie e condivise, di finanziamento. Non è solo questione di solidarietà, ma di convenienza per tutti, viste le profonde interconnessioni delle economie europee. Il crollo di un Paese avrebbe inevitabilmente conseguenze drammatiche su tutti gli altri. In questo contesto la risposta dell'Eurogruppo deve essere commisurata alla sfida". "I governi e i cittadini devono avere fiducia nella forza dell'Europa che ci ha accompagnato in settant'anni di pace e di collaborazione. Ed oggi più che mai dobbiamo investire sul nostro futuro comune". Così il presidente del Parlamento Ue, David Sassoli, in un video messaggio. Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev