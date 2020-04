Gallera: “Numeri contagio Lombardia in miglioramento, ma tante terapie intensive occupate”

Borrelli chiarisce: ecco la differenza tra contagi in più e nuovi

Roma, 8 apr. (askanews) - Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, nel consueto aggiornamento sui dati del coronavirus in Italia, ha fatto chiarezza sulle cifre e sulla differenza tra i nuovi casi positivi e i contagiati attualmente positivi. "Come avrete notato da ieri oltre all aggiornamento dei dati sull incremento dei positivi ho aggiunto l incremento dei nuovi contagi rispetto al ...