(Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2020 Al policlinico Militare del Celio di Roma nasce Hub Covid-Hospital da 120 posti, le immagini Guerini e Speranza al sopralluogo presso il Celio, nuovo hub di riferimento del centro Italia per pazienti Covid-19. Entro Pasqua i primi 60 posti, nelle prossime due settimane 120 posti letto, di cui 30 per la terapia intensiva e sub intensiva Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev