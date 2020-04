(Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2020 Coronavirus, Provenzano partecipa all'iniziativa iorestoinsieme e risponde ai cittadini Il ministro per il Sud e la coesione territoriale Giuseppe Provenzano ha partecipato all'iniziativa #iorestoinsieme, rispondendo alle telefonate della linea nazionale anti-solitudine gratuita 06 56548370. Da quando è stata attivata quasi tre settimane fa per offrire un supporto a chi si sente solo ed emotivamente in difficoltà durante l'emergenza Coronavirus, stanno arrivando numerose telefonate al giorno. Il ministro Provenzano, che ha apprezzato subito lo spirito solidale del progetto varato da Tobia Zevi, ha ascoltato le domande e le richieste dei cittadini dialogando con loro per circa un'ora. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev