(Agenzia Vista) Milano, 08 aprile 2020 "Ciao papà, ti salutano tutti", visita al reparto di terapia intensiva al Niguarda di Milano Il video pubblicato su Instagram dall'Ospedale Niguarda di Milano: "In terapia intensiva è attivo un progetto di supporto specifico per i familiari dei pazienti affetti da covid. Un progetto che punta a non interrompere il filo tra i familiari e chi è ricoverato. I contatti sono quotidiani e passano attraverso telefonate, messaggi WhatsApp, colloqui con la psicologa….tutto quello che serve per far capire ai familiari che il loro caro non è da solo. In alcuni casi, quando possibile, si cerca di facilitare un contatto anche in reparto tramite radiolina attraverso il vetro di separazione. Questo è uno dei primi esempi, che per il momento rimangono casi selezionati. Medici, infermieri e psicologo dedicato al progetto lavorano per allargare il numero degli accessi dei familiari in reparto. Insieme per riempire quel vuoto". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev