(Agenzia Vista) Bari, 07 aprile 2020 Sindaco di Bari Decaro rimprovera pensionato: "Non puoi andare in giro, ti multiamo per il tuo bene" Il sindaco di Bari Antonio Decaro su FB: "Da questa mattina le Forze dell'Ordine hanno attivato i check point in alcune delle strade della città dove è stata segnalata un'eccessiva presenza di cittadini. Per ogni posto di blocco ci sono 10 agenti che controllano tutti, in auto o a piedi, indistintamente. Non possiamo rischiare di mollare ora. Mi spiace per i cittadini che sono stati multati ma dobbiamo essere inflessibili, soprattutto con le persone anziane. Io non voglio che alla fine di questa storia Bari sia una città senza nonni, non vogliamo perderli, loro sono le persone più a rischio. State a casa". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev