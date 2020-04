(Agenzia Vista) Roma, 06 aprile 2020 I vicoli di Frascati in timelapse. Osterie chiuse e nessuno in strada I decreti emanati dal Governo per fronteggiare l’emergenza coronavirus, hanno svuotato anche la cittadina simbolo dei Castelli Romani, Frascati. I vicoli sono vuoti e per le strade non passa nessuno Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev