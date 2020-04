Il virus si può trasmettere anche per via aerea? INFOGRAFICA

(Agenzia Vista) Roma, 03 aprile 2020 INFOGRAFICA Il virus si può trasmettere anche per via aerea? Secondo nuovi studi il Coronavirus viaggia nell'aria anche con il semplice respiro. Il virus SarsCov2 viaggerebbe con il respiro a 1,8 metri distanza tra due persone. Con uno starnuto il virus può raggiungere gli 8 metri di distanza. L'Oms potrebbe rivedere regole sull'uso mascherine, al momento consigliate solo in caso di sintomi. Il virus può resistere in aria fino a tre ore, quindi potrebbe accumularsi in stanze chiuse e affollate, dove è difficile il ricambio d’aria. Il virologo Fabrizio Pregliasco invita a non creare panico: “Gli studi che indicano una resistenza maggiore del virus nell'aria sono effettuati in ambienti chiusi e contesti ospedalieri, senza ricambio d'aria”. La principale modalità di trasmissione del virus è tramite un contatto stretto con una persona infetta e, in misura minore, attraverso le superfici contaminate. Per questo resta la raccomandazione di lavarsi spesso le mani e di mantenere le distanze dagli altri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev