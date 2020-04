(Agenzia Vista) Torino, 03 aprile 2020 A Torino anziano non ha soldi per mangiare. La polizia gli porta la spesa a casa Anziano che vive in condizioni di indigenza non aveva più soldi per fare la spesa, i Servizi Vincenziani hanno donato all’uomo diverse confezioni di alimenti. Gli agenti di polizia hanno poi consegnato a casa dell'anziano i beni di prima necessità. Fonte: Matteo Salvini Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev