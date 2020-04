(Agenzia Vista) Mosca, 02 aprile 2020 Coronavirus, positivo il medico che accolse Putin in visita all'ospedale, la stretta di mano E' risultato positivo al coronavirrus il medico che accolse il presidente russo Vladimir Putin la settimana scorsa all'ospedale di Kommunarka. Lo ha annunciato lo stesso dottor Denis Protsenko con un post su Facebook: "Sono risultato positivo ai test del coronavirus, ma sono in buono stato di salute. Mi sono auto-isolato nel mio ufficio. Credo che l’immunità acquisita in questo mese stia facendo il proprio dovere". Il Cremlino ha già reso noto che Putin è stato è risultato negativo al test. Ecco le immagini della visita in cui sono venute a mancare alcune delle dovute precauzioni contro il contagio. Fonte: Kremlin Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev