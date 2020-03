(Agenzia Vista) Parigi, 31 marzo 2020 Coronavirus, Macron: "Dobbiamo essere autosufficienti, produrre più mascherine in Francia" "Stiamo conducendo una lotta contro il virus, gli operatori sanitari che sono sul fronte tutti i giorni devono essere protetti, attrezzati. E' una sfida che conosciamo. Per far fronte alla crisi, a questi 40 min di mascherine di cui abbiamo bisogno, abbiamo preso diverse decisioni. Per cominciare, quella di importare massivamente e velocemente. Ma bisogna anche, e ai miei occhi oggi prima di tutto, produrre in Francia, sul nostro suolo. E’ stato fatto uno sforzo straordinario nelle ultime settimane che ha permesso l’aumento della forza lavoro del 50%, di far funzionare la fabbrica 7 giorni su 7, 24 ore su 24, di ordinare delle nuove macchine che stanno arrivando. La produzione da qualche settimana è già duplicata. Prima della crisi, producevamo in Francia 3, 3 mln di mascherine a settimana. A fine aprile saremo a più di 10mln. Bisogna che ritroviamo la forza morale e la volontà di produrre maggiorente in Francia e ritrovare questa autonomia. Questo è quello che incominciamo a fare con forza e coraggio sui prodotti di prima necessità per questa crisi." Così il presidente della Repubblica Franese, Emmanuel Macron, durante una visita a una fabbrica di mascherine in Francia. Fonte: Facebook/Emmanuel Macron Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev