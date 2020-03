(Agenzia Vista) Roma, 31 marzo 2020 Raggi in visita al Centro Operativo Comunale per l emergenza coronavirus La sindaca di Roma Virginia Raggi: "Oggi sono stata nella sede della Protezione Civile a Porta Metronia dove da settimane è attivo il Centro Operativo Comunale per l'emergenza coronavirus. Ho salutato le donne e gli uomini impegnati in prima linea nelle tante attività di sostegno ai cittadini di Roma. In queste settimane stanno svolgendo un lavoro straordinario. Penso ad esempio alla spesa e ai farmaci che stanno portando agli anziani soli a casa. Quasi 400 persone sono state finora aiutate in questo modo. La Protezione Civile ha anche attivato un numero verde per il supporto psicologico dedicato a chi ne avesse bisogno in questi giorni difficili. Sono sicura che insieme ce la faremo. Supereremo questo momento difficile. Intanto ancora grazie a tutte le donne e agli uomini della Protezione civile di Roma". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev