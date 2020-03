(Agenzia Vista) Roma, 31 marzo 2020 Coronavirus, Di Maio: "Bandiera a mezz'asta alla Farnesina per ricordare vittime di questa guerra" "Bandiera a mezz'asta alla Farnesina per ricordare vittime di questa guerra". Le parole del ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio, dopo aver osservato un minuto di silenzio davanti alla Farnesina che ha partecipato all'iniziativa per ricordare le vittime del coronavirus esponendo la bandiera a mezz'asta. Fonte: Facebook/Luigi Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev