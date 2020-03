(Agenzia Vista) Roma, 30 marzo 2020 Lorenzin: “Picco contagi in centro-sud Italia forse tra una settimana” “Picco contagi in centro-sud Italia forse tra una settimana” queste le parole di Beatrice Lorenzin, ex ministro della Salute, sull’emergenza coronavirus in un’intervista esclusiva all’agenzia Vista Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev