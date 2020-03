Coronavirus, Crimi: “Proporremo dimezzamento stipendio dei parlamentari per aiutare il Paese”

(Agenzia Vista) Roma, 30 marzo 2020 Vito Crimi: “Proporremo dimezzamento stipendio dei parlamentari per aiutare il Paese” "Siamo in una emergenza senza precedenti, siamo in una crisi economica che lascerà il segno. Il governo ha stanziato i primi 25miliari che avranno un effetto leva di 340Miliardi che porterà liquidità. Conte sta trattando in Europa per ottenere sostegno e sostenibilità ma anche noi parlamentari dobbiamo fare la nostra parte. Noi come movimento già abbiamo restituito 119 Milioni di euro dal 2013. Abbiamo donato 3 milioni di euro alla protezione civile in questi giorni. Forse è il momento che come parlamentari facciamo un iniziato forte. Nei prossimi giorni proporremo una delibera sul dimezzamento degli stipendi dei parlamentare da destinare ai cittadini.” Ha detto l’attuale leader del movimento 5 stella, Vito Crimi in un video postato sul suo account Facebook Fonte: Vito Crimi Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev