Sala: "E' partita la battaglia del pennarello"

(Agenzia Vista), Milano 28 marzo 2020 “Vorrei dire alle mamme in ascolto che stamattina ho ufficialmente lanciato la battaglia del pennarello. Mi avete in molte segnalo che non si trovano nei supermercati articoli di cartoleria, per voi fondamentali per far studiare i vostri ragazzi. Perché non si trovano? Perché non sono considerati articoli essenziali. Ma lo sono! Ne ho parlato con il prefetto, con il governo e speriamo che la risolvano in fretta magari senza aspettare un consiglio dei ministri.” Ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala in un video postato sul suo account Facebook Fonte: Facebook/Giuseppe Sala Milano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev