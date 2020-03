(Agenzia Vista) Bari, 26 marzo 2020 Il Sindaco di Bari porta la spesa a domicilio: "Non lasciamo nessuno solo " “Oggi il signor Vito ci ha chiesto di aiutarlo a fare la sua spesa settimanale. Insieme a uno dei 700 volontari che in queste settimane stanno aiutando il Comune di Bari a raggiungere le persone sole o chi è in difficoltà, gli abbiamo consegnato la spesa a domicilio. In questi giorni sono tante le persone sole che non hanno nessuno che li aiuti per le commissioni quotidiane e tantissime le persone che invece purtroppo la spesa non riescono più a farla perché vivono un momento di difficoltà. Grazie all’aiuto di tantissime associazioni che si sono messe a disposizione e soprattutto grazie al cuore di tante grandi imprese, attività commerciali, singoli cittadini e associazioni di categoria stiamo cercando di non lasciare nessuno da solo. Questo è il grande cuore dei baresi.” Scrive Il Sindaco di Bari, Antonio Decaro postando il video sul suo profilo Facebook. Fonte: Antonio Decaro Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev