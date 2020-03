(Agenzia Vista) Roma, 25 marzo 2020 Salvini: “No al Mes, puzza di fregatura dall’Europa” “No al Mes, puzza di fregatura dall’Europa” queste le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, in un video in cui affronta la questione del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), fondo da cui si potrebbero prendere fondi per aiutare l’Italia Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev