Senatori con mascherina durante audizione in videoconferenza di Gualtieri

Coronavirus, Conte: "Ok uso esercito, ma no a immagine di militarizzazione del Paese"

(Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2020 Coronavirus, Conte: "Ok uso esercito, ma no a immagine di militarizzazione del Paese" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in video conferenza con i giornalisti: "Ben venga l'uso dell'esercito, ma l'ordine pubblico non si mantiene dando l'immagine di una militarizzazione del Paese. Stiamo già utilizzando l'esercito, come le pattuglie dell'Operazione ...