(Agenzia Vista) Napoli, 24 marzo 2020 Coronavirus, l'appello degli studenti Erasmus rientrati in Italia: "Restate a casa" L'appello degli studenti dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli: "#Restateacasa. Per tutelare la vostra salute e quella degli altri. E per rispetto allo straordinario lavoro dei medici e degli infermieri che in questi giorni rischiano la vita in corsia”. Chiaro, netto e molto accorato l’appello dei ‘reduci’ dall’Erasmus dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Molti studenti nei giorni scorsi, vista la situazione emergenziale di molti Paesi europei causata dal #coronavirus, hanno scelto di rientrare in Italia, supportati dal lavoro dell’Ufficio Erasmus dell’Ateneo in costante contatto con la Farnesina e le diverse Ambasciate italiane. E ora che gli studenti rientrati, tra mille difficoltà, sono responsabilmente in autoisolamento domiciliare hanno scelto di lanciare attraverso i canali social del Suor Orsola un appello ai tanti studenti e lavoratori italiani rientrati in questi giorni (prima dell’ultimo provvedimento restrittivo del governo) nelle loro residenze sia dall’estero che dal Nord Italia. #iorestoacasa #celafaremo" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev