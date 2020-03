(Agenzia Vista) New York, 24 marzo 2020 INFOGRAFICA New York è il nuovo epicentro della pandemia da Coronavirus? INFOGRAFICA La città di New York viene considerata il nuovo epicentro del Covid-19 Il Queens al momento è il quartiere più colpito, con quasi 4mila positivi. Seguono Brooklyn, Manhattan, il Bronx e infine Staten Island Per fronteggiare l'emergenza sono stati chiusi oltre 24mila ristoranti e 120mila camere di hotel Le misure messe in atto dal sindaco Bill de Blasio hanno anticipato le mosse del Governo Federale Il governatore Andrew Cuomo ha dichiarato: "In termini assoluti, New York ha di gran lunga il più grande bisogno nella nazione" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev