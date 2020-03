(Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2020 Paragone: “D'Incà va in giro a dire che il parlamento è aperto, si faccia esame di coscenza” “Quando dico, parlamento e parlamentari sono tagliati fuori non sto dicendo una fesseria. A D'Incà dico, caro Ministro, se vai in giro a dire che il parlamento sta lavorando fatti un esame di coscienza, perché se per te il parlamento sta lavorando significa che per te questa è la funzione de parlamento.” Così il senatore Gianluigi Paragone nel corso di una diretta Facebook. Fonte: Gianluigi Paragone Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev