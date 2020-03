(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2020 INFOGRAFICA Ecco le attività che resteranno aperte secondo il nuovo Dpcm INFOGRAFICA Le attività essenziali secondo il nuovo Dcpm sono circa 100. Sono necessarie le industrie alimentari per garantire l’approvvigionamento dei cittadini. Sono necessarie le industrie aerospaziali, chimiche, della gomma, della plastica, della difesa e i call center. Possono lavorare i cantieri impegnati nella costruzione di strade, ferrovie, linee metropolitane, ponti e gallerie. Sono essenziali le attività degli studi professionali (come quelli legali, notarili, d’ingegneria e d’architettura), che possono rimanere aperti ma «preferibilmente» in smart working. Sindacati e lavoratori, soprattutto in Lombardia, non sono d'accordo sulla necessità di continuare a lavorare in alcuni ambiti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev