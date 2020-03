(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2020 Paragone: "Questo virus fa crollare il mito della globalizzazione" “La globalizzazione è ingiusta ha fatto più danni su vasta scala rispetto ai vantaggi che avrebbero potuto comunque essere portati nei paesi in via di sviluppo, non è che perché bisogna dare un po' più di diritti nei paesi di sviluppati ne sottrai a me che vivo in un paese sviluppato.” Ha detto On. Gianluigi Paragone in un video postato sul suo account Facebook Fonte: Gianluigi Paragone Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev