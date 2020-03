Brugnaro (Sindaco Venezia): "Con protezione civile distribuiamo mascherine in Veneto"

(Agenzia Vista) Venezia, 22 marzo 2020 Brugnaro Con al protezione civile distribuiamo mascherine in Veneto Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro: "Le mascherine della Regione del Veneto sono al centro della Protezione Civile del Comune di Venezia e assieme ai volontari le stiamo smistando per la consegna. Abbiamo iniziato dagli esercizi commerciali aperti e dalle farmacie, continueremo nei prossimi giorni secondo le quantità che ci verranno man mano consegnate. Non c'è necessità di uscire di casa per cercarle, la distribuzione sarà capillare" Fonte Facebook Luigi Brugnaro Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev