(Agenzia Vista) Roma, 22 marzo 2020 500 nuovi posti di accoglienza per i senzatetto a Roma La sindaca di Roma Virginia Raggi: "Per chi una casa non ce l’ha, come le persone senza dimora, stiamo mettendo in campo misure straordinarie. Circa 500 nuovi posti di accoglienza H24 stanno aprendo. È un risultato importante. L’attivazione è stata immediata da parte dell’assessora Veronica Mammì, che ha coinvolto i dipendenti capitolini, le associazioni, gli operatori e i volontari della città in uno sforzo comune per i più fragili. Abbiamo autorizzato i nostri Municipi a fare lo stesso, trasformando anche le loro strutture di accoglienza notturna in centri aperti H24. Sono altri 100 posti sul territorio. Abbiamo trovato anche nuove strutture, per un totale di 80 posti. Siamo stati autorizzati a utilizzare i posti liberi nei centri per richiedenti asilo: altri 100 posti. Il lavoro non si ferma. Lo stiamo portando avanti ogni giorno, dall’inizio dell’emergenza, e continueremo a farlo a tutela dei soggetti più fragili e di tutti i cittadini. Fonte Facebook Virginia Raggi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev