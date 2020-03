(Agenzia Vista) Roma, 21 marzo 2020 La denuncia del consigliere Borrelli: "Folla alla Pignasecca di Napoli nonostante i divieti" Il consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli denuncia su Facebook condividendo un video girato da un cittadino: "La Pignasecca continua ad essere affollata di persone. Non c’è niente da fare, non si riesce a capire l’importanza di non uscire in questo periodo di emergenza sanitaria. Servirà l’esercito per far rispettare le regole a certe persone. Il video è stato girato da Paolo Moccia mentre era alla guida dello scooter commettendo una miriade di infrazioni ma che ha documentato purtroppo la situazione insostenibile" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev