Von der Leyen: "Attivate clausole per sospensione patto di stabilità" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 marzo 2020 Von der Leyen attivate clausole per sospensione patto di stabilita' "Il coronavirus ha un impatto drammatico sulle nostre economie, la maggior parte dei settori ne sono colpiti. Il lockdown delle nostre società è necessario per contenere il virus ma rallenta gravemente la nostra economia. La scorsa settimana ho detto che avremmo fatto tutto ciò che è necessario per supportare gli europei e l’economia europea. Sono felice di annunciare che oggi lo garantiamo. Le regole per gli aiuti di Stato che abbiamo imposto ieri sono le più flessibili possibili, questo aiuterà le vostre aziende e i vostri lavori. I vostri governi ora possono dare soldi alle tante imprese che sono state colpite dallo choc improvviso: hotel, ristoranti, compagnie di trasporto, piccole imprese che rischiano la chiusura senza un sostegno. Oggi, e questo è nuovo e non è mai stato fatto, inneschiamo ‘la general escape clause', questo significa che i governi nazionali possono pompare nelle loro economie quanto serve. Stiamo allentando le regole sul budget per permettergli di farlo" l'annuncio della Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev