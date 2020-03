Raggi. "La gravita' della crisi non e' chiara, o ci regoliamo da soli o arriverà l'esercito"

(Agenzia Vista) Roma, 20 marzo 2020 Raggi la gravita' della crisi non e' chiara, o ci regoliamo o arrivera' l'esercito "Ancora vedo tanta gente al parco per fare una passeggiata o stare in compagnia. Forse la gravità della crisi ancora non è chiara". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi al termine di un sopralluogo al parco della Caffarella. / facebook Raggi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev