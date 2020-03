(Agenzia Vista) Milano, 20 marzo 2020 Coronavirus, Sala politica sia matura, no annunci preventivi "La politica è chiamata ad una grande prova di maturità, dobbiamo fare vedere quanto valiamo in una situazione complessa e incerta. E' come se tutti noi stessimo imparando un po' di più giorno per giorno, per cui bisogna interpretare la realtà ma rimanere fermi su alcune regole che valgono sempre" così il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev