(Agenzia Vista) Fiumicino, 19 marzo 2020 Controlli delle forze dell'ordine a Fiumicino per il rispetto delle normative anti-Coronavirus Controlli serrati all'aeroporto di Fiumicino per i passeggeri che arrivano in Italia. Secondo le nuove norme chi arriva in queste ore dovrà osservare 14 giorni di quarantena. / Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev