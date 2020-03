(Agenzia Vista) Washington, 19 marzo 2020 Coronavirus, Trump parla alla Nazione: "Tutti insieme vinceremo" "Voglio ringraziare tutti gli americani per essersi uniti, per collaborare e fare ciò che devono E’ incredibile e una fonte d’ispirazione. Tutto il mondo ci guarda e in tutto il mondo hanno questo problema. In più di 120 Paesi c’è questo nemico invisibile, perché di questo si tratta. Ma stiamo facendo un grande lavoro, dai camionisti, ai dottori agli infermieri, tutti. Ovviamente, l’avete sentito mille volte, lavatevi le mani, serve un buon igiene e mantenente le distanze sociali. Da presidente voglio ringraziarvi per il fantastico lavoro che state facendo, c’è uno spirito nel nostro paese che non c’è mai stato prima. Collaboriamo tutti insieme come un'unità, stiamo uniti come paese. Vinceremo insieme, amiamo gli USA.” Così il presidente degli USA, Donald Trump, in un video messaggio alla Nazione. Fonte: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev