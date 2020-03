(Agenzia Vista) Berlino, 19 marzo 2020 Coronavirus, Merkel la piu' grande sfida dalla seconda guerra mondiale "Il Coronavirus sta cambiando radicalmente la vita del nostro paese, la nostra idea di normalità, di vita pubblica, di interazione sociale. Milioni di voi non possono andare a lavoro, i bambini non possono andare a scuola. I teatri, i cinema, i negozi sono chiusi. Ma quel che maggiormente ci manca sono gli incontri che spesso sono dati per scontati. Naturale che ognuno di noi sia pieno di domande e preoccupazioni. Dalla Seconda Guerra Mondiale non c'è più stata una sfida così importante per il nostro paese. Per l'economia, le grandi aziende, le piccole imprese e liberi professionisti è tutto molto difficile. Le prossime settimane lo saranno ancor di più. Stiamo facendo tutto il possibile per attutire l'impatto economico e salvare posti di lavoro" così la Cancelliera tedesca Angela Merkel in un discorso alla nazione. / fonte Governo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev