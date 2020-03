(Agenzia Vista) Roma, 18 marzo 2020 Coronavirus, Borrelli: "1 mln mascherine e 40 ventilatori. Aperto conto corrente per donazioni" Il commissario per l'emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile: "Sono 4.025 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 1.084 in più di ieri. Sono complessivamente 28.710 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a martedì di 2.648. I nuovi decessi sono 475 per un totale di 2.978" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev