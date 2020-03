(Agenzia Vista) Roma, 18 marzo 2020 INFOGRAFICA Accordi di Schengen sospeso, cosa significa? INFOGRAFICA L'emergenza Coronavirus mette a dura prova uno dei pilastri dell'UE: il trattato di Schengen Il trattato di Schengen è entrato in vigore a partire dal 1995 e prevede la libera circolazione delle persone all’interno dei Paesi firmatari. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ha annunciato il blocco per trenta giorni (rinnovabili) ai viaggi non essenziali in area Schengen Per almeno un mese, in sostanza, non si potrà entrare nel nostro continente e nemmeno uscire dall’area Schengen Otre alla chiusura verso l’esterno alcuni Paesi hanno re-introdotto i controlli alle frontiere interne: Austria, Danimarca, Estonia, Germania, Lituania, Polonia, Repubblica ceca e Ungheria Svizzera e Norvegia che non sono membri Ue ma appartengono all'area Schengen hanno previsto ulteriori misure come il rilevamento della temperatura corporea o al divieto totale di ingresso per i non residenti Non è la prima volte che il trattato di Schengen viene sospeso, è accaduto in passato per gli attacchi terroristici in Francia o per limitare i flussi migratori in Germania Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev