(Agenzia Vista) Roma, 18 marzo 2020 Sanificazioni straordinarie delle pensiline alle fermate dei bus di Roma Il post della sindaca di Roma Virginia Raggi: "Sono tanti i lavoratori che in questo periodo di emergenza portano avanti attività fondamentali a tutela e beneficio di tutti. Queste sono alcune immagini delle sanificazioni straordinarie delle pensiline alle fermate dei bus. Gli operatori della società Clear Channel stanno procedendo con attività a tappeto su tutto il territorio. Un lavoro che le squadre di pulizia stanno effettuando ogni sera: gli operatori sono in prima linea per la sanificazione delle oltre mille pensiline di Roma. In queste operazioni viene impiegato un prodotto sterilizzante ad alta efficacia, lo stesso usato per sanificare ospedali, scuole e altri luoghi pubblici. Sono interventi importanti, fondamentali. Servono a proteggere operatori e utenti del trasporto pubblico che in questi giorni sono costretti a muoversi per necessità. Voglio quindi ringraziare ancora una volta chi quotidianamente è impegnato a garantire l’igienizzazione e sanificazione di mezzi e luoghi pubblici, stazioni e strade. Stanno dimostrando un impegno straordinario, continuando a svolgere il proprio lavoro con grande responsabilità. Insieme ce la faremo". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev