(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2020 INFOGRAFICA Quanto resiste il Coronavirus sulle superfici? INFOGRAFICA Il Coronavirus può sopravvivere su superfici diverse Il virus può resistere da alcune ore ad alcuni giorni Secondo uno studio americano, i materiali più inospitali sono il rame e il cartone Il virus vive meno di 2 ore sul rame e intorno alle 5 ore sul cartone Per un completo azzeramento dell'infettività sull'acciaio servono almeno 48 ore Infine, il virus sulla plastica vive fino a 72 ore Toccando superfici contaminate è possibile infettarsi portando le mani a bocca, naso o occhi Per questo è molto importante lavarsi le mani frequentemente e in maniera corretta Il Coronavirus viene distrutto da semplice acqua e sapone Il virus muore anche con disinfettanti a base d'alcool o cloro Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev